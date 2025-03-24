Президент Грузии отозвал иск к закону об иноагентах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск к закону об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского лидера. Иск был ранее подан экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили

«Президент Грузии Михаил Кавелашвили отказался от иска бывшего президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд в связи с законом "О прозрачности иностранного влияния"»,— говорится в сообщении пресс-службы.

15 июля находившаяся тогда на президентском посту Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд страны иск о несоответствии закона «О прозрачности иностранного влияния» конституции страны. В иске утверждалось, что закон об иноагентах противоречит ст. 78 основного закона страны, согласно которой все конституционные органы власти должны «в рамках своих полномочий способствовать вступлению Грузии в ЕС и НАТО».

Закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии начал действовать в июне 2024 года. Принятие документа сопровождалось массовыми акциями протеста. В начале февраля правящая в стране «Грузинская мечта» анонсировала изменение закона об иностранных агентах, чтобы приблизить его к американской версии документа.

На обсуждения законопроекта об иноагентах остро отреагировали в Брюсселе, где действия грузинских властей расценили как шаг к дискриминации. ЕС еще в 2024 году приостановил процесс вступления Грузии в объединение, а выделенные для Минобороны Грузии €30 млн были заморожены. В январе главы МИДов стран ЕС приняли решение отменить соглашение 2010 года между Тбилиси и Брюсселем по безвизовым поездкам обладателей дипломатических паспортов.

О политической ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «Грузинскую оппозицию свернули с магистрального пути».

Анастасия Домбицкая