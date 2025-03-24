Вместо ТРЦ с ледовой ареной в Сочи построят медцентр

В Хостинском районе Сочи на улице Пластунской планируется строительство медицинского центра с физкультурно-оздоровительным комплексом. Первоначально на этом участке планировалось возведение торгово-развлекательного центра с ледовой ареной, однако проект изменили из-за смены собственника и пересмотра финансово-экономических условий, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на городской департамент инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В администрации курорта отметили, что новый формат объекта соответствует Генеральному плану города и проекту Правил землепользования и застройки, а также учитывает потребности района.

Изначально проект торгового центра предполагал размещение магазинов федеральных ритейлеров, спортивных объектов и ледовой арены. Разрешение на строительство было выдано 11 октября 2023 года, а инициатором проекта выступало московское ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» с объемом инвестиций 760,3 млн руб. Завершение строительства ожидалось в октябре 2025 года, планировалось создание 50 рабочих мест.

В настоящее время ведется корректировка проектной документации.

Вячеслав Рыжков