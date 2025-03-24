В Татарстане спрос на сотрудников, работающих по стандартам халяль, увеличился на 72% в 2024 году. В прошедшем году компании региона разместили около 600 вакансий для различных специальностей, связанных с этой отраслью. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за год на 72% вырос спрос на сотрудников в халяль-индустрии

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане за год на 72% вырос спрос на сотрудников в халяль-индустрии

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным специалистов, среди наиболее популярных специальностей в халяль-секторе остаются повара, которых нанимают в рестораны, производственные цеха супермаркетов, службы доставки и предприятия по выпуску полуфабрикатов. Также в топ-5 входят упаковщики, продавцы-кассиры, пекари и кассиры.

Согласно статистике, наибольший рост спроса зафиксирован на упаковщиков (+156%) и кассиров (+111%). Значительно выросло количество предложений для продавцов-кассиров (+70%), пекарей (+34%) и поваров (+23%).

Рост спроса на специалистов в халяль-индустрии повлек за собой увеличение зарплат.

Наиболее заметный рост зарплат наблюдался среди кассиров (+118%, до 57,2 тыс. руб.), поваров (+50%), пекарей (+26%), упаковщиков (+16%) и продавцов-кассиров (+10%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 14 по 16 мая в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazan Forum» пройдет международная выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo 2025.

Артём Дергунов