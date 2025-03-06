В Татарстане с 14 по 16 мая в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazan Forum» пройдет международная выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo 2025. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пройдет международная выставка халяль-индустрии

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане пройдет международная выставка халяль-индустрии

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, халяльная продукция сейчас — это символ качества, признанный на глобальном уровне.

«Россия активно развивает экспорт халяль-продукции, и наша выставка дает предпринимателям мощный инструмент для выхода на новые рынки и поиска надежных партнеров», — сказала Минуллина.

В пресс-службе отметили, что это крупнейшая в России международная выставка халяль-индустрии.

В 2024 году выставку посетили 324 компании, а ее экспозиция разместилась на площади 42 тыс. кв. м. Организаторы прогнозируют рост числа участников в нынешнем году.

Артём Дергунов