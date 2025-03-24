Министр культуры и национальной политики Кузбасса отправлена в СИЗО

Центральный райсуд Кемерова заключил под стражу бывшего министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову. 61-летней задержанной предъявлено обвинение в мошенничестве (3 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Она пробудет в СИЗО до 17 мая, сообщил Telegram-канал объединенного пресс-центра судов региона.

По версии следствия, в октябре 2022 года Ольга Феофанова, занимая должность директора Кузбасского краеведческого музея, похитила у учреждения 400 тыс. руб. «путем заключения и подписания договоров о выполнении работ без намерения фактически выполнять их». Сообщается, что ее сообщником выступил индивидуальный предприниматель, чей бизнес связан с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, в декабре 2023 года госпожа Феофанова уже как министр якобы получила взятку от индивидуального предпринимателя в размере 790 тыс. руб. «за способствование… совершению другими должностными лицами министерства культуры Кузбасса действий в пользу предпринимателя».

Как писал «Ъ-Сибирь», Ольга Феофанова ушла в отставку с поста министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию на прошлой неделе. Эту должность она занимала два года.

Михаил Кичанов