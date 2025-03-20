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Министр культуры и нацполитики Кузбасса ушла в отставку

Глава минкультуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова покинула свой пост. Она ушла по собственному желанию, сообщает правительство региона. Кто займет ее должность, пока неизвестно.

Госпожа Феофанова заняла пост главы министерства в марте 2023 года. Тогда она сменила на этой должности Анну Юдину, проработавшую министром культуры Кемеровской области около года.

Ранее Ольга Феофанова работала директором Кузбасского краеведческого музея.

Александра Стрелкова

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