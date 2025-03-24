«Башкиравтодор» не смог оспорить запрет на расчеты в Газпромбанке

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве АО «Башкиравтодора». Ранее арбитражный суд Башкирии запретил компании рассчитываться с третьими лицами через специальный залоговый счет, открытый в Газпромбанке. Также остался в силе запрет переводить деньги на счета, не принадлежащие «Башкиравтодору».

Как сообщал «Ъ-Уфа», с просьбой принять обеспечительные меры обратилась Федеральная налоговая служба, перед которой «Башкиравтодор» задолжал более 940,5 млн руб. По мнению ФНС, на спецсчете аккумулируются средства, поступившие из регионального бюджета по контрактам на содержание дорог, а с мая по октябрь 2024 года «Башкиравтодор» перевел со счета около 2,3 млрд руб. при наличии задолженности перед ФНС. При этом меры принудительного взыскания приняты к основному счету компании, из-за чего меры по взысканию долга перед налоговой оказываются безрезультатны.

Обращаясь с апелляционной жалобой, «Башкиравтодор» настаивал на своей роли ведущего предприятия дорожной отрасли Башкирии. По мнению должника, обеспечительные меры могут помешать расчетам с подрядчиками компании, из-за чего подвергается риску исполнение госконтрактов.

Кроме того, ответчик доказывал наличие у него активов и имущества, на которое можно будет наложить взыскание в случае конкурсного производства. Также, по мнению «Башкиравтодора», требования ФНС должны были рассматриваться в общеисковом порядке, а не в рамках дела о банкротстве.

Суд отклонил доводы компании. Также было принято во внимание, что в одном из контрактов с Управлением дорожного хозяйства Башкирии компания в качестве реквизитов указала счет в Промсвязьбанке, и только потом поменяла их на Газпромбанк.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии. 59,33% акций владеет республика, 28,7% — АО «Региональный фонд». В феврале 2024 года кредиторами инициировано дело о банкротстве компании, в мае введена процедура наблюдения. Общая сумма требований, включенных в реестр требований, может превышать 3,45 млрд руб. Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Идэль Гумеров