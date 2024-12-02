Суд запретил «Башкиравтодору» проводить операции через спецсчет в Газпромбанке

Арбитражный суд Башкирии по просьбе УФНС по Башкирии запретил АО «Башкиравтодор» рассчитываться по контрактам и договорам через специальный залоговый счет в Газпромбанке. Также компания не имеет права просить контрагентов переводить средства по контрактам на счета других лиц. Такое решение принято в рамках дела о банкротстве «Башкиравтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Поводом для заявления налоговой службы стало открытие специального залогового счета в Газпромбанке для расчетов по договору залога между «Башкиравтодором» и подмосковным ОАО «Хотьковский автомост». Проведенный УФНС анализ движения денежных средств на специальном счету показал, что с 8 мая 2024 года по 10 октября расходы и поступления на счет составили примерно по 2,3 млрд руб. Основным источником зачислений стали переводы от Управления Федерального казначейства по Башкирии — так по контрактам на содержание автодорог в Башкирии «Башкиравтодор» получил около 1,7 млрд руб.

Кроме того, ведомство выяснило, что по одному из контрактов «Башкиравтодор» и заказчик изначально в качестве реквизитов указали счет в Промсвязьбанке, однако затем поменяли его на специальный счет в Газпромбанке.

По мнению налоговой, проведение операций через специальный счет приводит к невозможности взыскать с «Башкиравтодора» задолженность, так как меры принудительного взыскания предъявлены к основному счету компании. В ведомстве подчеркнули, что долги АО перед налоговой составляют около 940,6 млн руб. Непринятие мер в данной ситуации, полагают в УФНС, может привести к сокрытию активов должника и значительному ущербу кредиторам.

Арбитражный суд согласился с доводами УФНС. «Определение подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит»,— указано в судебном акте.

Идэль Гумеров