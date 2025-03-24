Комитет Госдумы одобрил наказание за незаконную регистрацию в качестве ИП

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), сообщает ТАСС. Сейчас такое наказание действует в России только для создателей фиктивных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициатором ужесточения закона выступило правительство. Идея была предложена Минюстом, проект внесли в декабре 2024 года. Предлагается распространить ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица) на случаи незаконной регистрации физлица в качестве ИП. За нарушение будут грозить штраф до 300 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Действие ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юрлица) также распространят на ИП. Незаконное использование документов, удостоверяющих личность, или выдача доверенности для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице будет караться таким же штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Исправление фикции».