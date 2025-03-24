Каждый 10-й ижевчанин ожидает снятия американских санкций с РФ до конца года

9% жителей Ижевска считают, что США полностью снимут экономические санкции с РФ до конца года, 41% респондентов при этом ожидают только небольших послаблений, следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Каждый четвертый горожанин выразил уверенность, что изменений не произойдет либо будут введены новые санкции. Еще 26% респондентов затруднились с прогнозом. Ижевчане высказывали среди прочего мнения, что россиянам «нужно учиться жить без Америки», и не стоит забывать о том, что США «уничтожили СССР и нашу культуру». Высказываний в пользу Америки пресс-служба сервиса не приводит.

В том, что США не откажутся от санкционного давления на РФ, чаще уверены представители мужского пола. Кроме того, такого мнения больше других придерживаются респонденты в возрасте от 45 лет. Опрос проводился с 11 по 14 марта 2025 года.