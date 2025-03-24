В Омской области с апреля поднимут тарифы на проезд в автобусах

В Омской области повысят тарифы на проезд в автобусах. С 1 апреля изменения коснутся межмуниципальных маршрутов (между районами). Согласно решению Региональной энергетической комиссии, размер нового тарифа составит 3,04 руб. за км за пределами Омска, сообщает областной минтранс.

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Действующий тариф составляет 2 руб. за км. Он был принят еще в 2016 году. В министерстве пояснили, что увеличение тарифа связано с необходимостью обеспечения стабильности и качества обслуживания пассажиров.

Кроме того, на принятие решения властей оказал влияние рост затрат на топливо, запчасти и ремонт. Ожидается, что индексация позволит компенсировать расходы перевозчиков и сохранить рентабельность их деятельности.

Александра Стрелкова