«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рубль показал себя как лучшая валюта с начала года среди всех валют на мировом рынке. В связи с этим у многих возникает вопрос, что будет дальше с динамикой национальной валюты. Не сильно ли укрепился рубль? И как инвесторам формировать позиции? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Нужно исходить из того, как будут развиваться геополитические события. Скорее всего, сближение США и Российской Федерации продолжится. И уже только на ощущениях того, что процесс пошел в этом направлении, западные инвесторы очень активно начали проводить операции с российскими активами. В понедельник очень активно покупали валютные облигации «Газпрома», ЛУКОЙЛа, также активно шла работа с так называемыми беспоставочными форвардными контрактами, которые ориентированы на укрепление российского рубля. Банк UBS сообщил о том, что ставку на укрепление рубля в первой половине марта сделали на сумму $8,7 млрд.

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