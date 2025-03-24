Чистая прибыль «Акрона» в 2024 году снизилась на 15%

По итогам 2024 года производитель удобрений «Акрон» снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 15%, до 30,52 млрд руб. Выручка увеличилась на 10%, до 198,1 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 11,7%, до 60,7 млрд руб., следует из отчетности предприятия. Чистый долг вырос более чем в 4 раза, до 103 338 млрд руб.

В прошлом году объем производства основной продукции «Акрона» составил 8385 тыс. тонн, оставшись на уровне 2023 года (8382 тыс. тонн). Объем продаж основной продукции показал рост на 2%, до 8456 тыс. тонн. Председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов заявил, что прошедший год стал рекордным по объему средств, направленных на капитальные вложения,— 46,5 млрд руб. Главным направлением в химическом сегменте он назвал модернизацию аммиачных производств.

Группа «Акрон» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Занимается производством удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Владеет двумя заводами по производству минеральных удобрений и горно-обогатительным комбинатом суммарной мощностью производства более 8 млн тонн.

Как выяснил «Ъ», вслед за азотными и сложными удобрениями уже со второго квартала 2025 года Россия может ввести квоты на экспорт калия. Соответствующий вопрос по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева прорабатывают Минпромторг и Минсельхоз. Участники рынка и эксперты считают, что ограничения могут стимулировать рост цен на калийные удобрения, которые снижаются последние два года.

Подробности — в материале «Ъ» «Калию подбирают квоту».