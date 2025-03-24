Поэта Вадима Жука кремируют в Москве, прах перевезут в Санкт-Петербург

Прощание с поэтом Вадимом Жуком состоится 25 марта в храме Николая Чудотворца в Новой Слободе, сообщила ТАСС его супруга Марина Курчевская. Затем тело кремируют, а прах увезут в Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Смоляков Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Смоляков Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Госпожа Курчевская уточнила, что панихида пройдет по адресу Долгоруковская улица, 25 в 13:30 мск.

Вадим Жук умер 20 марта в возрасте 78 лет в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест». Господин Жук был автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам, а также единственным худруком театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывались по телевидению. Вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи». Господин Жук играл в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского.

Полина Мотызлевская