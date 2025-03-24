ФК «Сочи» проиграл «Шиннику»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 25-го тура Первой лиги на своем поле уступил ярославскому «Шиннику». Встреча закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Сочинские футболисты подошли к этому матчу с беспроигрышной серией длиной в восемь матчей. Но продлить ее «Сочи» не удалось. Счет в матче открыли гости на 31-й минуте, когда отличился защитник Бен Загре. Через десять минут полузащитник «Шинника» Василий Алейников забил второй гол в ворота «Сочи». На перерыв гости ушли с преимуществом в два мяча. На 83-й минуте нападающий сочинцев Павел Мелешин реализовал пенальти и поставил точку в этом противостоянии. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 23 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 44 очка, занимают третье место в турнирной таблице и на два очка отстают от московского «Торпедо». В следующем туре сочинцы сыграют 31 марта на своем поле с красноярским «Енисеем». Соперник еще продолжает борьбу за попадание в первую четверку.

Евгений Леонтьев