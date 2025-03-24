Банки Ростова готовы платить за экономическую безопасность до 125 тысяч рублей

Специалист по экономической безопасности в банках Ростова-на-Дону может зарабатывать до 125 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Superjob за март текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самая высокая зарплата у специалистов по экономической безопасности традиционно в финансовых организациях Москвы — до 200 тыс. руб. в месяц, Санкт-Петербурга — 165 тыс. руб., Екатеринбурга — 145 тыс. руб., Красноярская — 140 тыс. руб. и Краснодара — 135 тыс. руб.

В Ростове-на-Дону месячную зарплату в диапазоне от 45 до 45 тыс. руб. обещают сотруднику с неполным высшим образованием, знанием основ законодательства и правоприменительной практики в сфере налогообложения, учета и отчетности, навыками работы с большими объемами информации, опытом работы с информационно-аналитическими системами (Cronos, СПАРК, «Контур.Фокус» и проч.). На зарплату от 45 до 55 тыс. руб. может рассчитывать соискатель с опытом составления аналитических справок, заключении, опытом взаимодействия с госструктурами, правоохранительными органами, спецслужбами, опытом разработки внутренних нормативных документов по экономической безопасности, стажем работы специалистом по экономической безопасности от одного года.

От 55 до 90 тыс. руб. в Ростове может зарабатывать кандидат с высшим образованием (финансовое, экономическое или юридическое), знанием законодательства в сфере противодействия коррупции, опытом проведения служебных расследовании и проверок, опытом экспертизы закупочной деятельности и тендерных процедур, опытом работы в банке или страховой компании, стажем работы специалистом по экономической безопасности от двух лет.

На самую высокую зарплату, от 90 до 125 тыс. руб., может рассчитывать специалист со знанием английского языка на разговорном или свободном, опытом работы в компании с численностью персонала от 500 человек или в компании с развитой филиальной сетью, стажем работы специалистом по экономической безопасности от трех лет.

Среднестатистический портрет соискателя в Ростове-на-Дону представляет собой мужчину (в 92% резюме) в возрасте 40 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 96% случаях. Как правило, специалисты работают на последнем месте 4,5 года, а на момент размещения резюме не имели работы 52% таких работников. 36% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду.

Василий Хитрых