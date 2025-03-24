Регионам предоставят субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала

Правительство России определило правила выделения субсидий регионам на модернизацию и строительство очистных сооружений вблизи озера Байкал. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что были уточнены в том числе критерии отбора природоохранных проектов. Речь идет прежде всего о двух российских субъектах — Бурятии и Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эта тема обсуждалась на оперативном совещании господина Мишустина с вице-премьерами. Он подчеркнул, что требования к качеству очистки «должны быть максимально высокими» и важно создавать комфортные условия как для туристов, так и для инвесторов. Среди прочего в обновленных правилах предусмотрено подключение видеонаблюдения и круглосуточная трансляция в интернете.

В федеральном бюджете на ближайшие три года зарезервировано свыше 9,5 млрд руб. на реконструкцию и строительство очистных сооружений возле Байкала. «Следует обеспечить строгий контроль за ходом работ, ведь они могут фактически повлиять на состояние заповедных территорий, на экологию»,— отметил Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства.

В Байкал попадают загрязненные сточные воды, что связано в том числе с работой или полным отсутствием очистных сооружений в населенных пунктах вокруг озера, рассказывала «Ъ-Науке» руководитель фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова. По ее словам, в результате в озере оказываются различные вещества, в том числе азот и фосфор из канализационных стоков, с пастбищ. Она уточняла, что проблема сточных вод прежде всего касается Селенги (река, протекающая на территории Монголии и России, впадает в Байкал), которая несет отходы деятельности человека.

Подробности — в материале «Ъ-Наука».