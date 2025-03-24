Глава СКР запросил доклад по делу о нападении собак на подростков на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении безнадзорных собак на подростков в Краснодарском крае. Инцидент произошел 22 марта в Усть-Лабинске, где агрессивные животные напали на троих подростков, находившихся вблизи трассы для мотокросса. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В результате нападения животных пострадали двое мальчиков 12 и 13 лет, а также 18-летний подросток. Всем троим была оказана медицинская помощь. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия выехали сотрудники местной полиции и ветеринарной службы для установления обстоятельств происшествия. Сейчас проводится проверка. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура.

Анна Гречко