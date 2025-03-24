Прокуратура Кубани контролирует проверку после нападения собак на подростков

Прокуратура Усть-Лабинского района взяла на контроль процессуальную проверку по факту нападения бродячих собак на подростков в Усть-Лабинске. Об этом сообщает пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 марта на ул. Энгельса. Стая агрессивных собак напала на трех человек, когда те осматривали трассу для мотокросса. Пострадали двое подростков в возрасте 12 и 13 лет, а также 18-летний мальчик

Все трое были доставлены в травматологическое отделение Центральной районной больницы с глубокими ранами различных частей тела. По информации прокуратуры, угрозы их жизни нет.

Прокуратура взяла расследование и все результаты проверки на особый контроль.

Анна Гречко