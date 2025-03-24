Обвиняемые в коррупции сотрудники «Макфы» не смогли выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о заключении под стражу директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупки зерна компании Ивана Тофана. Обвиняемые в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) пробудут в СИЗО минимум до 27 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Адвокат Владлена Паршина просил избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или залога, ссылаясь на положительные данные о личности фигуранта и отсутствие у него намерения скрываться от органов следствия и суда. Адвокат Ивана Тофана также отметил, что обвиняемый не собирается скрываться от сотрудников правоохранительных органов либо оказывать на них давление. Защитник посчитал, что начальника службы закупки зерна «Макфы» можно отправить под домашний арест с залогом в 1 млн руб. Однако суд не согласился с доводами адвокатов и оставил сотрудников компании в СИЗО.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го, по версии следствия, Иван Тофан и Владлен Паршин планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. Взамен они обещали беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемых, когда им через менеджера «Макфы» была передана первая часть взятки в размере более 1 млн руб.

Виталина Ярховска