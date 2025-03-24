И.п. главы Саратова заявил о недостаточном темпе работ по текущему ремонту дорог

И.п. главы Саратова Михаил Исаев потребовал от районных администраций перейти на круглосуточный режим работы по текущему ремонту дорог в городе. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Господин Исаев указал на недостаточный темп указанных работ. По его словам, к заместителям глав районов по благоустройству и руководителям служб благоустройства есть претензии.

Михаил Исаев поручил главам районов, на территории которых находятся частный сектор и СНТ, провести разъяснительную работу с жителями в части противопожарной безопасности. Также он потребовал незамедлительно начать капремонт в школах Саратова. Выполнение этих работ возьмут под личный контроль главы районов и заместители по социальной сфере.

Павел Фролов