В Северной Осетии на решение проблем обманутых дольщиков нашли 2,2 млрд рублей

В Северной Осетии с 2019 года восстановлены права более 718 обманутых дольщиков на сумму свыше 2,2 млрд руб. Эти средства были выделены как федеральными, так и региональными механизмами, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федеральный уровень включал строительство проблемных объектов и компенсационные выплаты для 560 дольщиков. В сообщении ФРТ отмечается, что большинство долгостроев в республике возникли в 2022-2023 годах. Фонд подчеркивает, что регион самостоятельно выбирает способы решения этих проблем: привлечение новых инвесторов, предоставление компенсационного жилья или денежных выплат.

Региональные механизмы финансируются из бюджета Северной Осетии. В настоящее время в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) республики долгостроев нет. Ранее сообщалось, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет полностью решена к 2025 году.

Николай Аксенов