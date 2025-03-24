С начала года на Дону импортировали более 900 тысяч цветов

В Ростовскую область в текущем году поступило более 900 тыс. срезов цветов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В регионе проконтролировали 956 тыс. штук импортных срезов цветов, в том числе –– гвоздики, розы, эустомы, гортензии, герберы и хризантемы. Живые цветы поступили из Эквадора, Колумбии и Кении.

Уточняется, что во время проведения карантинного фитосанитарного контроля нарушений зафиксировано не было, продукция была выпущена в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с начала текущего года на территорию Ростовской области поступило 100 тонн фисташек из Индии на склады временного хранения в Батайске и Новошахтинске.

Снежана Стодольская