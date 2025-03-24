В Перми введут требования для фасадов домов на гостевом маршруте

Администрация Перми готовится ввести особые требования к фасадам домов и вывескам на гостевом маршруте города. Как пишет ИА «Текст», власти краевой столицы намерены официально закрепить в нормативно-правовых актах формулировку «гостевой маршрут». Согласно проекту решения, внесенному в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным, изменения внесут в Правила благоустройства. В них закрепят термин «гостевой маршрут», обозначенный как путь следования для гостей Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В гостевой маршрут включат улицы и примыкающие к ним территории: шоссе Космонавтов (от аэропорта «Большое Савино» до пересечения с улицей Малкова), улица Малкова (от пересечения с ш. Космонавтов до пересечения с ул. Локомотивной), ул. Локомотивная (от пересечения с ул. Малкова до пересечения с ул. Окулова), ул. Окулова (от пересечения с ул. Локомотивная до пересечения с ул. Петропавловской), ул. Петропавловская (от пересечения с ул. Окулова до пересечения с ул. Куйбышева). В границах гостевого маршрута установят требования к внешнему виду фасадов зданий, предусматривающие цвет, отделочные материалы, к вывескам, ограждающим устройствам (ворота, калитки, ограждения, заборам). Также будут учитывать элементы благоустройства автостоянок.

Известно, что проект внесения изменений в Правила благоустройства Перми уже прошел оценку регулирующего воздействия. Предполагается, что правовой акт о нововведениях вступит в силу 1 сентября этого года. В то же время документ предусматривает введение переходных периодов. Новые правила о внешнем облике зданий на гостевом маршруте «направлены на повышение эстетического состояния территории города Перми».