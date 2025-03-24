В Ярославле началась подготовка к ремонту дороги на Любим

В Ярославской области начались подготовка и проведение торгов на ремонт дороги Ярославль—Любим. Начальная цена контракта составляет 533,5 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Ремонт будет проводиться в три этапа. Первый этап, охватывающий участок от 39 до 48 километра, начнется с 1 мая 2025 года и завершится к 1 марта 2026 года.

Второй и третий этапы охватывают участки от 53 до 54 километра и от 57 до 59 километра соответственно. Работы на этих участках начнутся с 1 июня 2025 года. Победителя торгов объявят 11 апреля.

Антон Голицын