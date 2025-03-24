Прорывные решения для девелоперов: эксперты Alias Group и ФД «Неометрия» приняли участие в РСН–2025

В рамках Российской строительной недели (РСН), которая прошла в Москве, член правления по развитию холдинга AliasGroup Виктория Костикова приняла участие в саммите директоров «Земля для строительства, выход за пределы домашнего региона».

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На саммите лидеры рынка обсудили опыт работы по формированию земельного банка, а также выходу в новые регионы. Слушатели познакомились с лучшими практиками цифровизации, различными подходами к оценке градостроительного потенциала земли, расчету стоимости участка при покупке, построению бизнес-модели.

По итогам мероприятия Виктория Костикова отметила, что поиск новых рынков — это одно из приоритетных направлений стратегии развития Alias Group. Решению о выходе в тот или иной регион всегда предшествует глубокая аналитика с целью определения экономической целесообразности освоения земельных активов.

«В состав нашего портфеля уже вошли проекты в Москве. Не исключаем экспансию и в другие субъекты России, при этом сохраняя фокус на домашних регионах. В частности, активно развиваем земельный банк курортной недвижимости. Это направление сегодня является наиболее перспективным и инвестиционно-привлекательным»,— подчеркнула Виктория Костикова.

Директор департамента операционной эффективности ФД «Неометрия» Андрей Пчелинцев выступил спикером на панельной дискуссии «Девелоперская компания будущего». Он рассказал о роли руководителя-исследователя в развитии компании.

«Руководитель будущего должен быть не только лидером, но и исследователем. Его задача заключается не просто в управлении, но и в изучении организационной среды, выявлении взаимосвязей между подразделениями и поиске решений для оптимизации и повышения эффективности компании в целом»,— отметил Андрей Пчелинцев.

По мнению эксперта, способность руководителя мыслить, как исследователь, необходима для того, чтобы находить прорывные решения и улучшать процессы, а не только поддерживать их в стабильно состоянии. Лидер должен быть способен увидеть суть проблемы и не ограничиваться поверхностными методами её разрешения.

«Для эффективного решения задач руководитель должен уметь строить так называемое «дерево текущей реальности» компании. Этот подход позволяет правильно расставлять приоритеты и определять, какие вопросы требуют глубокого анализа, а какие можно решить быстро, уже имеющимися методами. Разрешение корневых проблем способствует исключению повторных ошибок и поддержанию стабильного развития компании», –резюмировал эксперт.

В Российской строительной неделе приняли участие 1 342 компании-застройщика из 69 регионов России. РСН посетило более 17,3 тысяч человек, а общая площадь экспозиций составила 22,3 тыс. м. кв.

https://alias-group.ru/