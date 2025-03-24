Правительство Израиля выразило недоверие генпрокурору страны из-за «Катаргейта»

Кабинет министров Израиля проголосовал в воскресенье за недоверие генеральному прокурору страны Гали Бахарав-Миара, сообщает Haaretz. Решение было принято единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool Photo / AP Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool Photo / AP

На заседании правительства госпожа Бахарав-Миара отсутствовала. Она заранее направила письмо министрам, в котором назвала голосование попыткой правительства быть «выше закона» и оставить у власти лишь лояльных премьер-министру Биньямину Нетаньяху людей. Тот в голосовании также не участвовал из-за соглашения с предыдущим генпрокурором. По его условиям премьер не может участвовать в принятии решений, способных повлиять на судебную систему страны.

Вотум недоверия со стороны кабинета министров не является частью юридической процедуры по отстранению генерального прокурора, а лишь демонстрирует настроения в правительстве страны. Этот вопрос будет теперь рассматривать специальный комитет по назначениям.

Ранее кабинет министров Израиля единогласно поддержал предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении главы Общей службы безопасности Ронена Бара. Однако его увольнение было заблокировано Верховным судом. При этом господин Бар заявил, что реальной причиной его отставки стал «Катаргейт» — антикоррупционное расследование в отношении ближайших советников господина Нетаньяху, действовавших якобы в интересах Катара — союзника и финансового спонсора «Хамаса».

Кирилл Сарханянц