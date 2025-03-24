Сочи вошел в число лидеров Краснодарского края по собственным доходам

По итогам 2024 года Сочи вошел в число региональных лидеров по уровню собственных доходов, которые составили 3,6 млрд руб. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Сочи полностью погасил долг перед Краснодарским краем, сократив в 2024 году задолженность на 1,5 млрд руб. и досрочно выплатив оставшиеся 131,95 млн руб. в 2025 году.

Общий бюджет города с учетом привлеченных федеральных и краевых средств на национальные проекты и государственные программы достиг 32,7 млрд руб.

«В Сочи проводим работу по наполнению доходной части бюджета и вовлечению новых резервов для обновления инфраструктуры и создания комфортной городской среды для наших жителей и гостей»,— отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ожидается, что в 2025 году бюджетные возможности Сочи практически удвоятся благодаря реализации крупных проектов комплексного развития.

Мария Удовик