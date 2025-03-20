Консультанты прогнозируют ввод жилья в Санкт-Петербурге ниже планового показателя
Количество введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году может составить 2 млн кв. м, полагают аналитики Nikoliers, хотя плановый показатель, установленный Минстроем равен 2,578 млн. Консультанты объясняют свой прогноз возможным переносом сроков некоторых проектов на 2026 год.
Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ
По данным на февраль 2025 года, на этапе строительства в Петербурге находится почти 5,262 млн кв. м квартир в новостройках. Сдать в эксплуатацию петербургские девелоперы могут только 2 млн кв. м, сказал журналистам Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers. «В этом прогнозе мы опирались на данные Росстата (Дом.РФ) и убирали объемы проектов, с потенциально возможным переносом сроков строительства на 2026 год», – объяснил господин Голышев.
По его словам, рассрочка при покупке квартир с новостройках останется основным инструментом поддержания спроса на рынке первичной недвижимости в этом году. Сегодня ее объем в структуре сделок девелоперов составляет примерно 45%.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что плановый объем ввода жилых площадей снижается в Петербурге с 2022 года. Тогда ожидаемый объем ввода составлял 3,415 млн кв. м, в 2023 году он понизился до 2,771 млн кв. м, в 2024 году — до 2,65 млн кв. м, а в 2025 году плановый показатель ввода составляет 2,578 млн кв. м. Фактический объем ввода в 2022 году составлял 3,474 млн кв. м, в 2023 году — 3,482 млн кв. м, в 2024 году — 2,66 млн кв. м. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в начале года заявлял, что план по строительству жилья город обязательно выполнит.