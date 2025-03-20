Консультанты прогнозируют ввод жилья в Санкт-Петербурге ниже планового показателя

Количество введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году может составить 2 млн кв. м, полагают аналитики Nikoliers, хотя плановый показатель, установленный Минстроем равен 2,578 млн. Консультанты объясняют свой прогноз возможным переносом сроков некоторых проектов на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

По данным на февраль 2025 года, на этапе строительства в Петербурге находится почти 5,262 млн кв. м квартир в новостройках. Сдать в эксплуатацию петербургские девелоперы могут только 2 млн кв. м, сказал журналистам Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers. «В этом прогнозе мы опирались на данные Росстата (Дом.РФ) и убирали объемы проектов, с потенциально возможным переносом сроков строительства на 2026 год», – объяснил господин Голышев.

По его словам, рассрочка при покупке квартир с новостройках останется основным инструментом поддержания спроса на рынке первичной недвижимости в этом году. Сегодня ее объем в структуре сделок девелоперов составляет примерно 45%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что плановый объем ввода жилых площадей снижается в Петербурге с 2022 года. Тогда ожидаемый объем ввода составлял 3,415 млн кв. м, в 2023 году он понизился до 2,771 млн кв. м, в 2024 году — до 2,65 млн кв. м, а в 2025 году плановый показатель ввода составляет 2,578 млн кв. м. Фактический объем ввода в 2022 году составлял 3,474 млн кв. м, в 2023 году — 3,482 млн кв. м, в 2024 году — 2,66 млн кв. м. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в начале года заявлял, что план по строительству жилья город обязательно выполнит.

Александра Тен