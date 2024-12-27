Чистяков про общественный транспорт Ижевска: ситуация по-прежнему сложная

Зарплата водителей автобусов в ИПОПАТ сейчас составляет 105 тыс. руб. При этом на предприятии сохраняется дефицит кадров, заявил глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

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«Мы ежедневно мониторим выход автобусов на рейс. Ситуация по-прежнему сложная. Еще три месяца назад у нас выходило около 130 автобусов, сейчас — 160. Проблема не изменилась — нехватка кадров. Сейчас водители автобусов в среднем получают 105 тыс. руб. При переработках — до 150»,— сказал господин Чистяков.

Мэр добавил, что ежедневно контактирует с руководством ИПОПАТ. По его словам, дефицит кадров на предприятии составлял 120 человек, сейчас показатель «снижается». За год в ИПОПАТ обучились 60 водителей, на смену вышли 34 сотрудника. Для нормального функционирования системы общественного транспорта ежедневно город нуждается в 200 автобусах.