Столица Татарстана попала в список городов, жители которых чаще всего становятся потенциальными жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в топ-5 городов, в которые чаще всего звонят мошенники

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань вошла в топ-5 городов, в которые чаще всего звонят мошенники

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На Казань, по данным сервиса МТС «Защитник», приходится 4-е место по России по частоте мошеннических звонков (5%). Третье место занимает Санкт-Петербург (6%), а второе — Краснодар (7%). На Москву приходится 24% от всех звонков аферистов.

Самыми популярными схемами обмана в начале 2025 года стали предложения заработать на инвестициях и сообщения о необходимости продления договоров сотовой связи. Также мошенники часто представляются работниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.

Ранее Минцифры Татарстана предупредило жителей республики о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ.

Дарья Сайфиева