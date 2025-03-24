Дожди и потепление привели к подъему воды на юге Кузбасса
Первое подтопление в населенном пункте в этом году зафиксировано в Кемеровской области. Вода зашла в поселок Майзас, расположенный у впадения одноименной реки в Томь.
«На данный момент вода из поселка ушла, двум пострадавшим домовладениям оказывают помощь»,— сообщили 24 марта о последствиях в главном управлении МЧС по региону.
Причиной спасатели назвали обильные дожди на юге Кузбасса на фоне аномально высокой для марта температуры воздуха. По данным мэрии Междуреченска (Майзас входит в состав Междуреченского городского округа), в городе закрыты все ледовые переправы.
Как писал «Ъ-Сибирь», подтопления произошли в нескольких сибирских регионах. Режим повышенной готовности был введен в Кызыле.