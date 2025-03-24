Суд обязал «Астрводоканал» возместить вред почвам в Астрахани на 583 тыс. руб.

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило нарушения в ходе выездной проверки по сведениям о затоплении канализационными сточными водами территории в районе дома № 1 на пер. Маршанский в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление подтвердило факт излива сточных вод на почву по указанному адресу. Специалисты регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы и выявили в них превышения загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила 284 кв.м.

Выяснилось, что сети водоотведения по данному адресу состоят на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Почвам причинен вред на сумму 583 тыс. руб.

Предприятие не стало добровольно оплачивать вред, в связи с чем управление обратилось в Арбитражный суд Астраханской области, который в полном объеме удовлетворил требования. Судебное решение не вступило в законную силу. Росприроднадзор контролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов