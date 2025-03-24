В Буденновском округе «ГАЗель» насмерть сбила пенсионера

На 243-м километре федеральной трассы «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», в поселке Терек, водитель грузовой машины «ГАЗель» сбил пешехода. Пешеход стоял на проезжей части без световозвращающих элементов, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Погибший — 69-летний житель села Стародубское. Водитель — 24-летний мужчина из соседнего региона, который за последние два года 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП он был трезв»,— начальник отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Буденновский» Никита Сиденко.

По факту аварии начата проверка, уточняются детали происшествия.

Николай Аксенов