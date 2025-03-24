В Ставрополе в ДТП пострадали двое взрослых и подросток

В Ставрополе в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека, включая несовершеннолетнего. Авария произошла 23 марта около полуночи на улице Доваторцев, сообщают в Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель Volkswagen, пытаясь развернуться, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Ладой Приорой».

В больницу доставлен 20-летний водитель Volkswagen. Позже за медицинской помощью обратились 19-летний водитель и 17-летний пассажир «Лады Приоры».

Предварительно установлено, что 20-летний водитель Volkswagen имеет стаж вождения 1,5 года и девять раз привлекался к административной ответственности. У него взяли тест на опьянения. Водитель «Лады Приоры», также 19 лет, имеет стаж около года и ранее не привлекался к административной ответственности.

Проводится проверка, уточняются детали происшествия.

Николай Аксенов