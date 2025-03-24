«Корпорация развития Иркутской области» приобрела месторождение гранита

Дочка «Корпорации развития Иркутской области» — ООО «Разрез Велистовский» получила лицензию на право пользования недрами Нюринского участка габбро-диабазов (гранита) в Иркутской области. В соответствии с опубликованным протоколом рассмотрения заявок, на участие в аукционе поступила одна заявка, следует из данных системы ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Предоставить в установленном порядке право пользования участком недр и оформить лицензию на пользование недрами единственному заявителю»,— сказано в документе. Стартовый размер разового платежа составил 115,4 млн руб. Лицензия на участок предоставляется на 25 лет.

Месторождение для разведки и добычи вулканогенных, магматических и метаморфических пород (габбро-диабазы) Нюринское находится в Тулунском районе в 300 м от железнодорожной линии Красноярск-Иркутск, в 700 м к востоку от железнодорожной станции Нюра. Балансовые запасы габбро-диабазов категории А составляют 704 тыс. куб. м, категории В — 1,8 млн куб. м, категории С1 — 6,1 млн куб. м. Площадь участка — 44,2 га.

ООО «Разрез Велистовский» зарегистрировано в Иркутске в марте 2014 года, единственным владельцем компании является АО «Корпорация развития Иркутской области» («КРИО»). Уставной капитал общества составляет 39,2 млн руб. По итогам 2023 года выручка компании составила 446 млн руб., прибыль — 136 млн руб.

Лолита Белова