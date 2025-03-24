Строительство военного госпиталя в Ярославле может начаться после 2030 года

Ярославль не попал в число мероприятий по строительству и реконструкции военных госпиталей Плана усовершенствования материально-технической базы на 2024-2030 годы. Об этом говорится в ответе замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ ярославскому общественнику Сергею Казанскому, который написал запрос о времени строительства нового госпиталя в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В указанный План включены мероприятия строительства, реконструкции и капитального ремонта первоочередных объектов военных госпиталей с учетом увеличения численности Вооруженных Сил Российской Федерации, a также непосредственно участвующих в медицинском обеспечении специального контингента вблизи зоны проведения специальной военной операции. Проведение ремонтных работ капитального характера на других объектах военных госпиталей, в том числе в г. Ярославле, будет осуществлено на последующем этапе»,— говорится в ответе.

В ответе уточняется, что решение о строительстве или ремонте здания госпиталя будет также зависеть от «существующей загрузки военных госпиталей и выделяемого финансирования».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2020 году было выделено место под новый военный госпиталь на Ленинградском проспекте. Городские власти планировали, что он будет построен за счет Минобороны. Старое здание госпиталя планировалось передать музею-заповеднику, который должен был освободить комплекс бывшего Спасо-Преображенского монастыря для Ярославской митрополии.

Антон Голицын