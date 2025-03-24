Глава ассоциации ветеранов СВО намерен стать депутатом горсовета Горно-Алтайска

Руководитель ассоциации ветеранов СВО в Республике Алтай Игорь Черников примет участие в праймериз «Единой России» к довыборам в горсовет Горно-Алтайска. В базе данных электронного предварительного голосования (ЭПГ) он указан в качестве претендента на место кандидата от партии в одномандатном округе №2.

В сентябре 2025 года пройдут довыборы депутатов парламента Горно-Алтайска в четырех одномандатных округах. К 24 марта заявления об участии в ЭПГ подали восемь человек. Половина из них — в округе №2.

Выборы горсовета в Горно-Алтайске прошли в сентябре 2022 года. Срок депутатских полномочий этого созыва истекает в 2027-м.

Валерий Лавский