Девелопер клубного дома «Строганов»: «Стройка в центре – уникальная возможность создать нечто действительно выдающееся, что станет частью городской истории на века»

Возведение клубного дома «Строганов» в самом центре Перми набирает обороты. Илья Волков, его девелопер, делится планами на будущее, рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается при реализации амбициозного проекта, и объясняет, почему его цель – не просто строительство дома, а создание особенной, клубной атмосферы для будущих жителей.

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– Дом «Строганов» возводится в Перми с 2023 года. Оглядываясь назад, как сегодня вы бы изменили проект, его концепцию, подход к реализации, если бы работа начиналась сейчас?

– Безусловно, за это время мы прошли значительный путь. Оглядываясь назад, могу сказать, что наши принципы и концепция проекта остались неизменными. Они – безусловная константа. Здесь не могло быть других материалов, другого подхода. Возможно, было бы проще построить что-то более стандартное, простое и продать это быстрее, получить маржу выше. Но наша цель – в другом: создать нетипичный продукт, настоящий клубный дом, который отражает дух города и в то же время предлагает жильцам пространство, где они могут почувствовать себя частью чего-то особенного и фундаментального.

«Строганов» – это не просто новый жилой комплекс в Перми. Это красивый и современный дом с атмосферой особой теплоты и соседями, которые разделяют общие ценности. Он для тех, кто хочет владеть не просто квадратными метрами, квартирой, а красивым пространством, которое гармонично вписывается в их жизненные сценарии и традиции, создает среду, в которой приятно жить и развиваться. Мы хотим, чтобы здесь люди чувствовали не только комфорт, но и гордость за исключительность проекта, который несет в себе культурный код города.

– Каково это – строить дом в центре? Есть ли особенности, с какими вызовами вы сталкиваетесь при реализации такого амбициозного проекта?

– Строительство в центре города – это всегда вызов. Это ограниченное пространство, сложная логистика, необходимость учитывать исторический контекст и строгие требования к архитектуре, нарушение привычной жизни пермяков, которого невозможно избежать. Однако это еще и уникальная возможность создать нечто действительно выдающееся, что станет частью городской истории на века. Несмотря на все сложности, мы создаем проект, который сейчас и навсегда будет расположен в самом сердце города. Меня вдохновляет стройка этого дома, я заряжаюсь энергией. Несмотря на все трудности, получаю огромное удовольствие от результата. Именно этот положительный заряд помогает не останавливаться и двигаться вперед.

– Какие атрибуты позволят будущим жителям чувствовать клубность и исключительность дома?

– На этапе проектирования было проанализировано множество жилых комплексов клубного формата. Еще тогда пришло понимание: не все, что «растет», можно «положить в тарелку». Поэтому концепция дома, назначение и функционал помещений, наполнение общественных пространств и их востребованность разрабатывались в фокус-группах. Этот подход позволил понять предпочтения наших покупателей, выделить ключевые моменты, которые ценны для них. Кстати, большинство участников фокус-групп стали нашими дольщиками.

Мы делаем акцент на клубности и сервисе, что для нас подразумевает индивидуальный подход к каждому жителю. Периметр проекта – а это и парковый двор, и терраса в том числе, – предполагает наличие продуманных общественных пространств. Здесь возможно устроить встречу с друзьями в собственном доме, но не в квартире. Или потренироваться, не выезжая в спортклуб, а спустившись на лифте в велнес-центр (от англ. wellness centre – оздоровительный центр). В современном девелопменте такие места называют аменитис (от англ. amenities – удобства). Сам термин пришел из отельного сервиса. Опять же вокруг аменитис выстроена концепция приватности, безопасности, камерности и закрытости. У этих пространств не будет операторов, они предназначены исключительно для резидентов и будут находиться на содержании сервисной компании.

– Расскажите подробнее о террасе на пятом этаже – это один из привлекательных элементов проекта в любой локации, а особенно в центре.

– Терраса на пятом этаже – это отдельная история. Изначально террасой мы хотели разбить объем здания. Когда начали ее проектировать, возникло ощущение, что мы наткнулись на «оазис» в центре Перми. На прошлой неделе поднимался туда, и застал закат с видом на город. На мгновение почувствовал себя в уютном летнем вечере со своей семьей рядом. Появилось ощущение теплоты, которое согревает изнутри.

– Какие технологии и удобства для жителей вы планируете внедрить?

– Заметил один факт: мы регулярно «докручиваем», усложняем проект, добавляем что-то новое. Несмотря на ситуацию в строительной отрасли, мы хотим сделать лучше. Например, сейчас работаем над внедрением зарядок для электрокаров, реализацией концепции «умного дома» и «умных квартир». Каждому жителю будет предложено интегрировать технологии в их квартиру, чтобы они могли контролировать все основные функции через мобильное приложение, включая управление освещением, отоплением и системой безопасности. Мы планируем обеспечить мойку автомобилей жителям комплекса. Рассчитываем, что функционал будет доступен через мобильное приложение. С одной стороны, это упростит процессы, а с другой – добавит удобства, обеспечит комфорт и улучшит качество сервиса.

– Вы упомянули сервисную компанию. Уже начали работать над ее созданием?

– Уже сейчас мы прорабатываем структуру и набор услуг на основе индивидуальных пожеланий и предпочтений наших клиентов. Управление домом будет выстроено на основе принципов отельного сервиса, где главным являются максимальная безопасность, приватность и комфорт. Опыт управления отелем помогает в проработке этого вопроса. Услуги отеля и хорошей сервисной компании в клубном доме схожи. Дом сдается без отделки, поэтому от момента ввода дома в эксплуатацию до первых переездов у нас в запасе будет около года. В этот период будем укомплектовывать и обучать штат, отрабатывать регламенты и бизнес-процессы.

– Какой этап работы над проектом «Строганов» вы считаете самым сложным?

– Самый сложный этап – безусловно, проектирование и согласование. Нам нужно было учесть множество факторов: локацию, исторический контекст, строительные нормы, требования будущих жильцов. Баланс между сохранением архитектурной идентичности и внедрением современных технологий требовал значительных усилий. Кроме того, логистика в центре города всегда добавляет сложности. Ограниченное пространство, необходимость согласовывать каждое действие со службами, стремление минимизировать неудобства для жителей и гостей города – все это требует тщательного планирования и координации.

А вообще каждый этап проекта – вызов. Проект нетиповой, поэтому приходится прорабатывать каждый узел, каждую деталь. Строительство такого объекта – настоящее испытание. Необычные архитектурные решения, нестандартные материалы, работа с кирпичной кладкой, которая требует особого подхода, – все это добавляет сложности.

– Что особенного в кирпичной кладке?

– Например, сама кладка кирпича – это нестандартная работа. Мы используем кирпич на подсистеме, и для этого пришлось разрабатывать отдельный проект. Создавая уникальный рисунок фасада из неоднородного и неодноцветного материала, важно точно проработать фактуру и швы, чтобы создать нужный рисунок и сохранить эстетику и гармонию. Кирпич у нас ригельный, и это влечет за собой дополнительные требования к точности кладки.

Мы уже начали выкладывать пробные стены, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. В середине весны на площадку приедет представитель завода, чтобы обучить команду каменщиков и совместно выложить первый этаж. Это позволит добиться того, к чему мы стремились изначально.

– Какие работы на строительной площадке ведутся сейчас?

– Сейчас на строительной площадке активно ведутся работы по возведению каркаса здания, монтажу инженерных систем, а также подготовке к отделочным работам. В апреле начнем остекление, а с наступлением положительных температур, ориентировочно в мае, приступим к фасадным работам. Активно строятся особняки – будущие торговые галереи – на первой линии улицы Пермской.

– Как скоро можно будет увидеть особняки и кирпичную кладку?

– Мы ускорили все процессы на площадке. Особняки и фасад возможно будет наблюдать в ближайшие месяцы. Мы активно работаем над фасадными элементами, и к началу осени, в зависимости от этапа, основные архитектурные работы должны быть завершены. Это будет важный этап, поскольку фасад создает первое впечатление о проекте.

– Какие еще работы запланированы на весну?

– На весну запланированы кровельные работы, требующие высокой точности и внимательности, особенно с учетом сложной архитектуры проекта. Кровельные работы включают в себя не только монтаж самой крыши, но и установку систем водоотведения и теплоизоляции. Это крайне важно для обеспечения долговечности здания, удобства его эксплуатации, комфорта жителей.

– Коммерческие помещения в такой локации точно вызывают интерес. Каким образом вы планируете обеспечивать их гармоничное соседство с жилым пространством дома?

– Коммерческие площади проекта действительно интересны и потенциальным покупателям, и будущим арендаторам. Продажи первой коммерческой площади открыты в конце марта. Это 368 «квадратов» и высота потолков 3,7 м на цокольном этаже жилой части. Обращу внимание, формулировка «цокольный этаж» – формальность, связанная с рельефом земельного участка. Будущих собственников ждет вход с улицы Пермской и окна с панорамным остеклением в сторону паркового двора. Трафик жильцов и работников коммерческих помещений не будет пересекаться.

Уже сейчас мы ведем предварительные переговоры по коммерции, уделяя внимание тем бизнесам, которые гармонируют с особенным характером проекта. В идеале здесь появятся топовый ресторан, кофейня, медицинский центр и офисы ведущих компаний – стандартный набор для клубного жилого комплекса, который не нарушит уклад жизни резидентов и сделает жизнь в доме еще удобнее, комфортнее и премиальнее.

– Какие у вас планы на 2025 год? Будут ли стартовать новые проекты?

– Текущий год станет периодом, когда девелопмент продолжит адаптироваться к новым вызовам и трендам. Да, мы планируем запускать новые проекты, но только после тщательного анализа экономической ситуации и рынка. Все решения будут взвешенными.

Что касается дома «Строганов», хочу подчеркнуть: наша цель – создать не просто дом, а красивое пространство для жизни, в котором каждый элемент будет иметь значение. Важно, чтобы жители чувствовали себя здесь дома – в клубной атмосфере, где внимание к деталям и комфорт стоят на первом месте. Несмотря ни на что, мы придерживаемся принципа «что проектировали, то и построим».

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ООО «СЗ «Пермская»