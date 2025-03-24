Уфимский «Салават Юлаев» начнет плей-офф КХЛ с «Сибири»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина (плей-офф Континентальной хоккейной лиги) встретится с новосибирской «Сибирью». Пара сформировалась в последний игровой день регулярного чемпионата. Первый матч между командами состоится 27 марта на льду «Уфа-Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

«Салават Юлаев» по итогам регулярного сезона набрал 93 очка и занял второе место в Восточной конференции КХЛ (повторив достижение сезона 2022/2023). «Сибирь» с 69 баллам заняла седьмое место. В регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, в трех случаях сильнее оказались «юлаевцы».

Для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина нужно одержать четыре победы. В случае выхода в четвертьфинал соперником команды-победителя будет клуб из Западной конференции.

Для «Салавата Юлаева» высшим достижением в плей-офф является чемпионство в сезоне 2010/2011. «Сибирь» в сезоне 2014/2015 дошла до полуфинала. Друг с другом в рамках плей-офф команды встречались дважды — в чемпионском сезоне уфимцев (серия закончилась со счетом 4:0 в пользу «Салавата Юлаева») и в сезоне 2021/2022 («Салават Юлаев» победил в серии со счетом 4:1).

Идэль Гумеров