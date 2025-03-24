Глава СКР хочет знать, почему саратовскому ребенку-инвалиду не выдают коляску

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав ребенка-инвалида в Саратовской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Саратовской области в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что ее 14-летний сын с паллиативным статусом не может получить инвалидную коляску, хотя суд принял решение в пользу семьи. Женщина обращалась к ответственным за обеспечение средством реабилитации лицам, но безрезультатно.

Павел Фролов