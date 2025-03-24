Сочи вошел в топ направлений для спонтанных поездок

В марте Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курортный город собрал 5% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В Сочи туристы бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,4 тыс. руб.

Первое место в топе направлений для спонтанных путешествий заняла Москва. В марте столица России собрала 18% всех бронирований. В Москве путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

Второе место забрал Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 10% мартовских бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для спонтанных путешествий вошли и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место, опередив Екатеринбург. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,7 тыс. руб.

Девятое место забрал Геленджик, где путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

Мария Удовик