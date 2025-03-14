Петербуржец получит 200 тысяч рублей от метрополитена за падение на наледи

Василеостровский районный суд рассмотрел иск петербуржца Ильи Бобина к СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и ООО «ПромТехСервис» о взыскании морального вреда за падение со ступеней стилобата станции метро «Гражданский проспект», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 марта.

Истец просил взыскать с компаний 300 тыс. рублей, так как поскользнулся из-за наледи, после чего был доставлен в больницу с многочисленными переломами голени.

Факт некачественной уборки «ПротТехСервисом» был установлен, при этом у подземки за 11 января 2024 года замечаний по уборке не было. Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с СПб ГУП «Петербургский метрополитен» в пользу Бобина 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пенсионерка отсудила полмиллиона после падения на льду у станции «Проспект Славы». Инцидент случился в начале декабря 2023 года.

Андрей Маркелов