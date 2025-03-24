Ввод жилья в Челябинской области снизился на 5%

В Челябинской области в 2024 году ввод жилья составил 1,9 млн кв. м. Это на 5,1% меньше, чем в 2023-м. Данные опубликованы в рейтинге «РИА Новости».

В расчете на одного жителя Челябинской области в прошлом году было построено 0,59 кв. м общей площади жилья. В списке регионов по этому показателю Челябинская область занимает 52 место. В 2023 году Южный Урал был на 49 позиции.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская область (1,9 кв. м на одного человека; -2,9% ввода жилья в 2023-м), Чеченская Республика (1,6 кв. м; +11,7%) и Тюменская область (1,6 кв. м; +4,7%). Меньше всего новых квартир и домов построили в Магаданской (0,07 кв. м; -20,5%), Мурманской (0,1 кв. м; +18,9%) областях и Чукотском автономном округе (0,1; -0,6%).

Виталина Ярховска