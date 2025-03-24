В Ак-Довураке из-за аварии без тепла осталось около 400 человек

Порыв трубы привел к отключению тепла в трех многоквартирных домах в городе Ак-Довурак Республики Тыва. В них проживает в общей сложности около 400 человек, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В 06:30 24 марта в Ак-Довурак представителями службы ГО и ЧС РТ доставлено 12 тепловых пушек (девять электрических и три дизельных). Всего привлечено 29 человек, 7 единиц техники»,— говорится в сообщении о принятых мерах.

В городе объявлен режим повышенной готовности. По данным мэрии Ак-Довурака, порыв планируется ликвидировать до середины дня 24 марта. Сейчас температура воздух в городе — плюс 2-5 градусов. Ночью столбик термометра опустится ниже нулевой отметки.

Одновременно в Туве продолжается борьба с паводком. 22 марта в Кызыле был объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления участков Вавилинского затона.

Валерий Лавский