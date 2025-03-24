Определились соперники сибиряков в плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в минувшие выходные завершилось регулярное первенство. По его итогам определились пары плей-офф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В эту стадию вышли оба сибирских клуба КХЛ. Омский «Авангард», занявший в турнирной таблице конференции «Восток» шестое место, встретится с магнитогорским «Металлургом». В свою очередь, новосибирская «Сибирь», финишировавшая на «Востоке» седьмой, будет играть с клубом «Салават Юлаев» из Уфы.

«Авангард» выйдет на первый матч серии из четырех побед 26 марта. Новосибирцы будут играть на следующий день. Обе сибирские команды первые два матча своих серий проведут в гостях.

Валерий Лавский