Снежная буря накрыла Петропавловск—Камчатский

За сутки в Петропавловске—Камчатском выпало больше 60% от месячной нормы осадков, сообщил «Ъ» глава администрации города Евгений Беляев. По словам мэра, мокрый, тяжелый снег сильно затрудняет работу снегоуборочной техники.

По данным властей столицы региона, на дорогах работает около 50 единиц техники. «Снегорасчистка осложняется тем, что вдоль дорог много брошенных личных автомобилей. Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта. Пока по городу курсируют вахтовки», — отметил господин Беляев.

Власти города призывают автомобилистов воздержаться от выезда на дороги без острой необходимости.

Камчатка вторые сутки находится под влиянием мощного охотоморского циклона. Общественный транспорт не вышел на линии, люди добирались на работу пешком сквозь огромные сугробы. Движение транспорта по дорогам крайне затруднено. Чтобы выйти из домов, камчатцам приходится откапывать входы в подъезды. Работа госучреждений, детсадов и вузов отменена. Местный аэропорт работает, но перенесено несколько авиарейсов.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский