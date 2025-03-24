В Великом Новгороде горит здание на территории рынка

В двухэтажном здании на территории Центрального рынка в Великом Новгороде начался пожар. Огонь распространился на площади 800 кв. м, сообщило МЧС России.

«На улице Прусской произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке … Тушение осложняет сильное задымление»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

К ликвидации огня привлечены 50 пожарных и 14 единиц техники. Позже МЧС сообщило, что пожар локализован. Пострадавших нет.