Гурманские будни

Мясная карта России

Проект ресторатора Михаила Петухова «Мясная карта» на каждый день демократичен по московским меркам, но не уступает лучшим мясным ресторанам. Концепция построена вокруг локальных российских продуктов, в основном, мяса. Пространство достаточно масштабное, оформлено в ставшем уже почти классическом московском стиле и поделено на несколько частей. Две ресторанные зоны, приватный кабинет, бар и большой банкетный зал (откроется скоро). Интерьер выполнен в теплых природных оттенках, здесь много дерева и слаженных фактур. Петухов говорит, что хотел, чтобы ничего здесь не отвлекало от еды и вина, но все же нельзя упустить из вида две огромные картины в стиле примитивизма — они придают пространству определенный игривый тон.

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Шеф-повар «Мясной карты» Дмитрий Зонов (экс-Smoke BBQ, «Бибирево», «Белуга») подает закуски: телячий язык с соусом тоннато и жареными анчоусами, слайсы карпаччо из лося с каперсами, борщ с копченым ребром брянского бычка, к которому надо обязательно взять рюмку ледяной водки. Здесь также есть «колбасный бар», где найдутся деликатесы вроде башкирской сыровяленой конской колбасы казы, татарский суджук из баранины и продолговатая турецкая пицца пиде. Ассортимент мяса широк: мраморная говядина из Воронежа, баранина из Дагестана, ягнятина из Карачаево-Черкессии, а также фермерская птица и дичь. Для приготовления мяса используются несколько методов: дровяная печь, кастомный гриль и большая коптильня. Блюда по вкусовым качествам получаются действительно разными. Сочный бифштекс из дичи шеф готовит из трех видов мяса — оленины, лося и кабана, брискет (говяжью грудинку), которая томится 10-12 часов, — с черным перцем и морской солью (она подается с огурцами, маринованными в бурбоне).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бифштекс из дичи с корнем сельдерея и ягодным соусом Борщ с копченым ребром брянского бычка Бургер с брискетом Говяжье ребро с коул слоу Зеленый салат с авокадо и злаками Пицца Мясная карта Филе миньон с пюре Тарталетка с клубникой Шоколадно-малиновый тарт Следующая фотография 1 / 9 Бифштекс из дичи с корнем сельдерея и ягодным соусом Борщ с копченым ребром брянского бычка Бургер с брискетом Говяжье ребро с коул слоу Зеленый салат с авокадо и злаками Пицца Мясная карта Филе миньон с пюре Тарталетка с клубникой Шоколадно-малиновый тарт

В мясной лавке можно приобрести деликатесы собственного производства, специи, соусы и полуфабрикаты, а вскоре и фирменные соленья. Нельзя не заметить витрину с десертами, которую курирует шеф-кондитер Александр Батищев. Он предлагает классические тарты, эклеры, «птичье молоко», тирамису и фирменный торт «Полет». Дополняют ассортимент домашнее печенье курабье и тарталетки. Винная карта ресторана поделена на два раздела с 30 российскими этикетками и тщательно отобранными винами Старого света, преимущественно из Франции, Италии и Испании.

Смоленский бульвар, дом 15 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Тайские бранчи Black Thai

Ресторан Black Thai — единственный в России, получивший сертификат аутентичности Thai Select — расширяет формат воскресных бранчей. Теперь каждый уикенд посетители смогут выбрать между двумя сессиями. Первая будет проходить с 11:30 до 14:30, вторая — с 15:00 до 18:00. В меню — 80 аутентичных тайских блюд и авторских коктейлей, а также безлимитное количество вина и игристого.

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Шеф-повар Артем Мартиросов представляет лучшие блюда тайской кухни, включая том ям с креветками, зеленое карри с цыпленком и пад-тай с шиитаке. В меню бранча также можно найти маринованные древесные грибы в соусе чили, тартар из тунца с манго, спринг-роллы с крабом и манго. На горячее — тигровые креветки, утка по-бангкокски, дорадо на углях и другие специалитеты.

Стоимость бранча — 4 тыс. руб. для взрослых, 2 тыс. руб. для детей до 12 лет (до 5 лет — бесплатно). Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1

Японский ужин

Очередной ужин бренд-шефа Василия Зайцева и шеф-повара Дины Эргешовой, посвященный монопродуктам одной страны, состоится 27 марта в Lucky Izakaya Bar. Зайцев поделился, что ужин будет наполнен воспоминаниями о его поездке в Японию, где он отведал лучших морских ежей с уникальным вкусом умами. В меню будут представлены разнообразные суши, сашими, блюда, приготовленные на гриле робата, а также классическое японское горячее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сашими Хамачи, красный апельсин Суши копчёный угорь, уни, чёрная икра Донбури камчатский краб, красная икра Морской ёж, сладкая креветка, понзу Вагю, лук порей робата Следующая фотография 1 / 6 Сашими Хамачи, красный апельсин Суши копчёный угорь, уни, чёрная икра Донбури камчатский краб, красная икра Морской ёж, сладкая креветка, понзу Вагю, лук порей робата

В качестве дополнения бар-менеджер Андрей Шипков предложит авторские коктейли, саке и вино, которые подчеркнут вкусовые ноты выбранных ингредиентов. Таким образом, гости смогут насладиться не только высокой кухней, но и тонким подбором напитков. Все блюда и коктейли можно заказать отдельно.

Малая Никитская улица, дом 23 Начало в 18:00

Ольга Карпова