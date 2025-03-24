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Опасность атаки беспилотников объявили в Ростовской области

В воскресенье, 23 марта, в 22:52 на всей территории Ростовской области обьявили беспилотную опасность, сообщает система РСЧС.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Жителям и гостям донского края спасатели рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам и соблюдать осторожность.

Если при атаке беспилотников люди оказались на улице, им нужно срочно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто едет в транспорте, нужно выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии.

Валентина Любашенко

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