Опасность атаки беспилотников объявили в Ростовской области
В воскресенье, 23 марта, в 22:52 на всей территории Ростовской области обьявили беспилотную опасность, сообщает система РСЧС.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Жителям и гостям донского края спасатели рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам и соблюдать осторожность.
Если при атаке беспилотников люди оказались на улице, им нужно срочно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто едет в транспорте, нужно выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии.